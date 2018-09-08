Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.
D-605 Karayolu'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen 4 araçla çarpıştı.
Kazada, Enis Aydın, eşi Nuray, bebeği İdil Tuna ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.