Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze ve Gölcük'te 5 operasyonda 11 şüpheli yakalandı.



Yapılan çalışmalarda 1 kilo 713 gram metamfetamin, 223 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ile 415 lira para ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, M.S, M.Y, M.G ve M.K, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı, kullanmak için uyuşturucu bulundurdukları değerlendirilen diğer 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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