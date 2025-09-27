Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İzmit, Başiskele ve Çayırova ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; 388 gram sentetik kannabinoid, 76 gram esrar, 46 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 19 bin 285 TL nakit para ele geçirildi.



5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI



Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K., T.K., A.C.Ş., R.K. ve B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., E.C., A.Y. ve İ.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.