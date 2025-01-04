Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Gölcük ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 183 gram sentetik , 4 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 75 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K, A.B. ve Y.K.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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