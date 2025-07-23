Kocaeli'de üzerine ağaç devrilen genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi anıt çınardan kopan büyük bir dal, o sırada altında oturan Seda Karakol (18), Erdem Ulak (29) ve bir kişinin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla dalın altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olan ve 16 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Seda Karakol da dün hayatını kaybetti.

Yaralılardan öğretmen Erdem Ulak, olay günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.