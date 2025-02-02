Kocaeli'de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı.

Kocaeli'de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı

Merkez Mahallesi D-130 kara yolu mevkisindeki inşaat alanında çalışan Abdulkadir A. devrilen kalıpların altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Abdulkadir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları pes dedirtti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...