Kocaeli'de vahşet: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü

Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti.

TAKSİCİYİ TEHDİT ETTİ



Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurdu.

Zanlı daha sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.

Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.