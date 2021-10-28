Kocaeli'de vahşet: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, taksiyle ormanlık alana giden bir kişi burada kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Taksiciyi tehdit eden zanlı, cesetle birlikte karakola gitti.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 10:05

Kocaeli'de vahşet: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü

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Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti.

TAKSİCİYİ TEHDİT ETTİ

Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurdu.

Zanlı daha sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.

Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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