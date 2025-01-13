Kocaeli'de vinçten düşen işçi öldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir mermer üretim tesisindeki vinçte çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen nedenle 7 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Yetim'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yetim'in cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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