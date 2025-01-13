Kocaeli'de vinçten düşen işçi öldü

Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir mermer üretim tesisindeki vinçte çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen nedenle 7 metre yükseklikten zemine düştü.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Yetim'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Yetim'in cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.