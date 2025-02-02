Kocaeli'de yazlık fareleri tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de yazlık fareleri tutuklandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazlıklardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ereğli Mahallesi'nde 10 evden hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, evlerden çalındığı tespit edilen 12 bakır tepsi, antika değeri olduğu belirlenen 3 bakır kazan, bakır tencere, bilgisayar, televizyon, kombi, tablo, şamdan, biblo, pul koleksiyonu olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.A. (25), M.A. (36) ve C.Y. (36) tutuklandı, M.A. (37) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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