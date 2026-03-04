Kocaeli'de YHT'nin çarptığı kişi hayatını yitirdi
04.03.2026 22:51
IHA
Olay nedeniyle tren seferleri geçici bir süre durduruldu.
AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yüksek hızlı trenin (YHT) önüne atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul yönüne seyir halinde olan YHT'nin Hereke geçişi sırasında Ercan K. (50) raylara atladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ercan K'nin olay yerinde hayatını yitirdiği belirlendi.
Yaşanan olay nedeniyle bölgedeki tren seferleri geçici bir süre durduruldu.