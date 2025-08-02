Kocaeli'de yol çöktü, kamyon çukura düştü

Kocaeli'de trafikte seyreden hafriyat kamyonu, yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü.

Kocaeli'de yol çöktü, kamyon çukura düştü

'nin İzmit ilçesinde hafriyat kamyonu, sokakta ilerlediği sırada, yolun bir bölümü aniden çöktü.

Kamyon, oluşan çukurun içine düştü.

İhbarla olay yerine polis, sağlık, belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

VİNÇLE ÇIKARILDI

Ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kamyon, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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