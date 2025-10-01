Kocaeli'de yola beton döken firmaya 20 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda (Ambulans Yolu) yapılan denetimlerde, bir beton firmasına ait kamyondan yola beton döküldüğü belirlendi.

Çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliğini tehdit eden durum üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, firmaya Kabahatler Kanunu uyarınca 20 bin lira idari para cezası uyguladı.