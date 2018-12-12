Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu Seymen mevkisinde Muammer G. idaresindeki özel halk midibüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen başka bir özel halk midibüsü çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'de yolcu midibüsleri çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kocaeli Başiskele'de, 2 yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu Seymen mevkisinde Muammer G. idaresindeki özel halk midibüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen başka bir özel halk midibüsü çarpıştı.