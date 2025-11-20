Kocaeli'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'de bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Olay, D-100 Karayolu'nun İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bakımları yapılıp bugün servisten çıkarılan 42 BDB 874 plakalı otobüs, cepte park halindeyken bir anda alev aldı.

Alevler kısa sürede aracı sardı. Patlamaların da yaşandığı aracın sürücü Alim Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı. Can kaybı ya da yaralanan olmazken sürücü Alim Ö., otobüsün bakımının yeni yapıldığını ve araçta yolcu bulunmadığını ifade etti.

Trafik yangının söndürülmesiyle normal seyrine dönerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.