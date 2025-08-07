Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde Hüseyin Boz idaresindeki kamyonet, aynı yöne ilerleyen ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon ve bir tırla çarpıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada kamyonette sıkışan ve bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Hüseyin Boz'un (19) hayatını kaybettiği belirlendi.



Boz'un cesedi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.



Kazaya karışan kamyon ve tır sürücüsü gözaltına alındı.