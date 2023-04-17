Kocaeli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Baran Doğan Ö. idaresindeki motosiklet ile İsa E. yönetimindeki otomobil 'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Bu sırada aynı yönden gelen Ömer Faruk Ç.'nin kullandığı otomobil İsa E'nin otomobiline, Berkan G. kontrolündeki otomobil ise motosiklete çarptı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Baran Doğan Ö. ile Ömer Faruk Ç. ve yanındaki Emirhan K., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Baran Doğan Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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