Kocaeli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Baran Doğan Ö. ile Ömer Faruk Ç. ve yanındaki Emirhan K., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsü Baran Doğan Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin