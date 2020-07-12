Kocaeli'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şevket Yalçın yönetimindeki 16 JP E39 plakalı otomobil, Bülent Yüce idaresindeki 34 BLT 98 plakalı otomobil ile Emrah Demir'in kullandığı 41 LU 760 plakalı otomobil Tavşancıl Mahallesi yakınlarında çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.