Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Kocaeli'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul istikametinde Okan A. yönetimindeki servis minibüsü, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için yolda duran Ertan K. idaresindeki servis otobüsüne çarptı.
Arkadan gelen 1'i minibüs 5 aracın daha karıştığı kazada, araçta sıkışan servis minibüsü sürücüsü Okan A. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.