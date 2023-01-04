Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 9 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul istikametinde Okan A. yönetimindeki servis minibüsü, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için yolda duran Ertan K. idaresindeki servis otobüsüne çarptı.

Arkadan gelen 1'i minibüs 5 aracın daha karıştığı kazada, araçta sıkışan servis minibüsü sürücüsü Okan A. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi - 1

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.

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