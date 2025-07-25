Kocaeli’de zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Yeşilova Mahallesi mevkisinde iki şeritli otoyolda aynı yöne giden iki kamyon, iki TIR ve bir hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, hafif ticari araçta bulunan dört kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik, yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.