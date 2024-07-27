Kocaeli'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan eski eşi Sözen T'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y'yi bacağından yaraladıktan sonra balkondaki Sözen T'ye ateş etti.

Daha sonra kendisine müdahale eden oğluyla boğuşan Mustafa Y. tabancayla yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Mustafa Y, Şehir Hastanesi'ne, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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