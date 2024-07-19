Kocaeli'deki 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazada TIR sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin TIR sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli'deki 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazada TIR sürücüsü tutuklandı

D-605 kara yolu Solaklar mevkisinde 17 Temmuz'da, çarptığı otomobilde 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin TIR'ın sürücüsü Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan baba Şenol ve anne Hatice Kaya'nın ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

D-605 kara yolunda 17 Temmuz'da, Y.Y'nin kullandığı TIR, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.

Elif ve Miray Kaya, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan TIR'ın sürücüsü ise jandarmaya teslim olmuştu.

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