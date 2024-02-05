Kocaeli'deki fabrikada 7 işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı

"TUVALETE GİTTİ, POLİSE HABER VERİN"



Operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre, müzakere sürecinde polisin ikna çabaları yetersiz kalınca fabrikaya saldırganın annesi getirildi. Annesiyle görüşmek istemediğini belirten Yeşil, 2-3 el silahla havaya ateş etti.



Saldırganın tuvalete gittiği esnada rehinelerden birinin eşine "Tuvalete girdi, lütfen hemen polise haber verin" mesajı üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Diğer yandan polisin fabrika içerisinde bulunan kameralar ile saldırganı izlediği, tuvalete girdiği esnada operasyon yapıldığı da belirtildi.



Hiç kimsenin burnunun dahi kanamadığı operasyonda saldırgan, ters kelepçe ile gözaltına alındı. Fabrikanın arka kapısından çıkarılan saldırgan, polis aracına bindirilerek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde 1 Şubat'ta temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapılmış, yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucu rehineler düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı. Ekiplerce etkisiz hale getirilen şüpheli İbrahim Y. ise gözaltına alınmıştı.