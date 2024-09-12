Kocaeli'deki iki kazada 1 kişi öldü | TEM'de trafik  durdu

Y.K. idaresindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Saci K'nin kullandığı 31 RAB 67 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.



İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.



KORUTEPE TÜNELİ'NDE 3 TIRIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA



Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım kesintiye uğradı.



Otoyolun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.



Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.