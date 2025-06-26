Kocaeli'deki orman yangını kontrol altında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'deki orman yangını kontrol altında

Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...