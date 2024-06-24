Kocaeli’deki plajlarda bayram tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişi kurtarıldı

Kocaeli’deki plajlarda Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kocaeli’deki plajlarda bayram tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişi kurtarıldı

’de bulunan plajlar 9 günlük kurban bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğradı.

Tatilciler güneşli havada serinlemek için sahillere giderken ekiplerde olaylarına karşı denetimlerini artırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli li Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, tatili boyunca 352 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Bayram tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci’de 147, Kovanağzı’nda 10, Kumcağız’da 87, Miço Kadınlar Plajı’nda 6, Kerpe’de 17, Sarısu’da 12, Seyrekte 13, Bağırganlı’da 20, Karamürsel ilçesinde 11, Ereğli Sahili’nde 3, Darıca'da 10, görev bölgesi dışında 3 ve Bayramoğlu’nda 13 kişi olmak üzere toplam 352 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

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