Kocaeli'deki cinayete ilişkin iki tutuklama

Köşklü Çeşme Mahallesi’nde önceki gün çıkan silahlı kavganın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Y.T. ile olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ve yaşı 18'den küçük olan Ş.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklandı, Ş.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Gebze ilçesindeki Köşklü Çeşme Mahallesi'nde önceki gün bir akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T. tabancayla Yiğitdoğan'ı yaralamıştı. Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Kaçan Y.T. ile olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ve Ş.S. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.