Kocaeli'de litrelerce sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki bulunduğu belirlenen 2 araçta arama yaptı.



Aramada, 300 adet bir litrelik ve 5 adet 3 litrelik sahte viski ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.