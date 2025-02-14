Kocaeli'de litrelerce sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 315 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de litrelerce sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bulunduğu belirlenen 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 300 adet bir litrelik ve 5 adet 3 litrelik sahte viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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