Kocaeli'nde aile vahşeti

Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., Ferhat B'yi göğsünden bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Y.G. ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.