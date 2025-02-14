Kocaeli'nde akü hırsızlığı: Değeri 1 milyon 300 bin lira...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nde akü hırsızlığı: Değeri 1 milyon 300 bin lira...

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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