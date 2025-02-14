Kocaeli'nde akü hırsızlığı: Değeri 1 milyon 300 bin lira...

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

