Kocaeli'nde akü hırsızlığı: Değeri 1 milyon 300 bin lira...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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