Kocaeli'nde duman ve koku ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 Ekim’de kimyasal patlamanın meydana geldiği binanın yanında yer alan apartmanın giderlerinden duman ve koku gelmesi üzerine ekipler alarma geçti. Binada ölçüm yapıldı ve kimyasal seviyesinin tehlikeli boyutta olmadığı görüldü.

Kocaeli'nde duman ve koku ekipleri harekete geçirdi
Kimyasal patlama sonrası tedbir amaçlı tahliye

Kimyasal patlama sonrası tedbir amaçlı tahliye

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Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı bir binada 4 Ekim’de patlama oldu.

sonrası 43 kişi evlerinden tahliye edilirken birçok kişi de sızan zehirli gazdan etkilendi. Binadan tahliye edilenler daha sonra gaz seviyesinin düşmesiyle evlerine girdi.

Olayın yaşandığı binanın yanında bulunan başka bir binada oturanlar, apartmanlarının gider borularından duman ve koku gelmesi üzerine itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli'nde duman ve koku ekipleri harekete geçirdi - 1

KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi Kimyasal Maddelerle Mücadele ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetlerle apartmana girip inceleme yaptı.

Binadakiler de tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeli seviyede kimyasal maddeye rastlanmadı.

Rögarlarda biriken yağmur suyunun daha önce patlamaya sebep olan kimyasallarla etkileşime geçip anlık bir duman çıkışı olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerin ardından vatandaşların evlerine girişine izin verildi.

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