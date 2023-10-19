Kocaeli'nde duman ve koku ekipleri harekete geçirdi

KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDU



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kimyasal Maddelerle Mücadele ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetlerle apartmana girip inceleme yaptı.



Binadakiler de tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeli seviyede kimyasal maddeye rastlanmadı.



Rögarlarda biriken yağmur suyunun daha önce patlamaya sebep olan kimyasallarla etkileşime geçip anlık bir duman çıkışı olduğu belirlendi.



Yapılan kontrollerin ardından vatandaşların evlerine girişine izin verildi.

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