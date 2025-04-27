Kocaeli'nde elekrik akımı faciası

Kocaeli'de balkona çekilen demir profil, yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan 3 kişi, ağır yaralandı.

Kocaeli'nde elekrik akımı faciası

Körfez Çamlıtepe Mahallesi İnci Sokak’ta ev sahibi U.E., yardıma çağırdığı iş arkadaşları E.Y. ve G.Y. ile balkona çıkararak yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir profili yukarı çekmeye başladı.

Bu sırada demir yüksek gerilim hattına temas etti.

AĞIR YARALANDILAR

akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehir Hastanesi’nin yanık ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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