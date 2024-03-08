Kocaeli'nde feci kaza: TIR'ın altına girdi, yandı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.



Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Tır sürücüsü Ş.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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