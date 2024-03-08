Kocaeli'nde feci kaza: TIR'ın altına girdi, yandı

Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde olan Ş.A. hakimiyetindeki TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobilde yangın çıktı, sürücü ise sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek otomobilde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Tır sürücüsü Ş.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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