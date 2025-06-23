Kocaeli'nde kimya fabrikasında panik: İşçiler tahliye edildi
Kocaeli'nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde kazı yapıldığı sırada doğalgaz borusu delindi. Ekipler gaz akışını durdurup, onarım çalışması başlattı.
Kocaeli'nde bir kimya fabrikasında doğalgaz paniği yaşandı.
Olay, 09.00 sıralarında Başiskele ilçesindeki bir kimya fabrikasında meydana geldi.
Fabrikanın bahçesindeki inşaat alanında kazı çalışması yapan iş makinesi, iddiaya göre fabrikanın bahçesinden geçen doğalgaz boru hattını deldi.
Gaz açığa çıkarken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, fabrikaya giden gaz akışını kesmesinin ardından hattı onarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada polis, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Bölgede doğalgaz kesintisi olmadığı, sadece fabrikaya giden gaz akışının durdurulduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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