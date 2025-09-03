Kocaeli'nde yağ yüklü TIR devrildi: D-100'de kuyruk oluştu

Hereke ilçesi Çelikköprü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.



İstanbul yönüne giden İ.Ç.'nin kullandığı yağ yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü İ.Ç., itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.