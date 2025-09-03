Kocaeli'nde yağ yüklü TIR devrildi: D-100'de kuyruk oluştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yağ yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönüne giden yol trafiğe kapandı.

Hereke ilçesi Çelikköprü mevkiinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden İ.Ç.'nin kullandığı yağ yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü İ.Ç., itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kocaeli'nde yağ yüklü TIR devrildi: D-100'de kuyruk oluştu - 1 Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin bölgede devrilen TIR’ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

