Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 bina karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan mahallelerde bazı binalarda yaşayan kişilerin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Buna göre Piri Reis, Osmangazi ve Nene Hatun mahallelerindeki 5 binada karantina uygulanmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Covid-19 salgınının görüldüğü günden itibaren, Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, salgın riskini yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulanmıştır. İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Covid-19 salgınına karşı Darıca İlçemizin Nene Hatun Mahallesinde iki bina ve Piri Reis Mahallesinde bir bina, ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmıştır. Söz konusu sokak sakinlerimiz başta olmak üzere tüm Darıca halkımızı, sokaklarda kalabalık gruplar halinde bir araya gelmemeye, kişisel hijyen kurallarına riayet etmeye, sosyal mesafeye uymaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.