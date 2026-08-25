Kocaelispor-Amedspor maçındaki sarı poşet olayına soruşturma. 5 gözaltı
25.08.2026 13:39
Kocaelispor taraftarlarının maç öncesinde sarı poşet salladığı görülmüştü.
Kocaelispor ile Amedspor arasında dün oynanan maçta tribünlerde sarı poşet sallanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Turka Kocaeli Stadyumu’nda dün oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde bazı kişilerin sarı poşet salladığı belirlendi.
Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
5 GÖZALTI KARARI
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Tehdit veya Hakaret" içeren tezahüratların suç sayıldığının belirtildiği Başsavcılık açıklamasında 5 şüphelinin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.