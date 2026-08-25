Kocaelispor-Amedspor maçındaki sarı poşet olayına soruşturma. 5 gözaltı

Turka Kocaeli Stadyumu’nda dün oynanan Kocaelispor -Amedspor karşılaşması öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde bazı kişilerin sarı poşet salladığı belirlendi.

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

5 GÖZALTI KARARI

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Tehdit veya Hakaret" içeren tezahüratların suç sayıldığının belirtildiği Başsavcılık açıklamasında 5 şüphelinin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.