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Kocaelispor-Amedspor maçındaki sarı poşet olayına soruşturma. 5 gözaltı

25.08.2026 13:39

Kocaelispor-Amedspor maçındaki sarı poşet olayına soruşturma. 5 gözaltı
Sosyal Medya

Kocaelispor taraftarlarının maç öncesinde sarı poşet salladığı görülmüştü.

NTV - Haber Merkezi
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Kocaelispor ile Amedspor arasında dün oynanan maçta tribünlerde sarı poşet sallanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda dün oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde bazı kişilerin sarı poşet salladığı belirlendi.

 

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

5 GÖZALTI KARARI

 

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Tehdit veya Hakaret" içeren tezahüratların suç sayıldığının belirtildiği Başsavcılık açıklamasında 5 şüphelinin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.

 

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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