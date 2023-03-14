Mart ayının gelmesiyle birlikte, kocakarı soğukları yani berdül'aciz gündeme geldi. Her yıl mart ayında araştırılan kocakarı soğukları, yeniden soğuk havanın etkisi altına gireceğimizi belirten bir terimdir. Rümi ve miladi takvime göre hesaplanan kocakarı soğukları için tarih belli oldu. Peki, kocakarı soğukları ne zaman gelecek? Berdül'acüz nedir?



KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?



Kocakarı soğukları mart ayında beklenen hava olaylarından birisidir. Arapça berdül’acüz olarak ifade edilen olay 'yaşlı kadın soğuğu' anlamlarına gelmektedir. Rümi ve miladi takvime göre belirlenen kocakarı soğukları için tarih belli oldu.



Buna göre; Kocakarı soğukları rümi takvime göre genellikle 26 Şubat-4 Mart, miladi takvime göre ise 11-17 Mart arasındaki günlerde görülmektedir.

NEDEN KOCAKARI SOĞUKLARI DENİYOR?



Halk dilinde "Kocakarı Soğukları” olarak da bilinen Berdül'acüz bir benzetmeden geliyor. "Acüz" omurgamızdaki "kuyruk sokumu" dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusudur.



Bu kelime Arapça’da kocakarı manasına gelen "acüze" sözcüğü ile karıştırılınca, bir de söz konusu rivayete göre bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi sonucunda deyim halkın ağzına "kocakarı soğukları" olarak kalmıştır.