İYİ Parti'nin listeleri zamanında İl Seçim Kurulu'na teslim edememesi üzerine adaylık başvurusunu yapamayan Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. Kocamaz'ın adaylık başvurusuyla ilgili karar, Mersin İl Seçim Kurulu'nda ve itiraz olması durumunda da Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) incelenecek.



AYNISI MARDİN'DE YAŞANDI



Star gazetesinden Şerife Güzel’in haberine göre, 2004 yılında Mardin’de benzer bir durum yaşandı. Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu başkanlığı herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adaylıkların başvuruları süre yönünden ret edilmiş ise bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan birimler için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını sorup, YSK'dan görüş bildirmesini istedi.



BAŞKA LİSTE MÜMKÜN DEĞİL



YSK, Mardin İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine verdiği 469 No'lu kararda şu ifadelere yer verdi: Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evraklarını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleri, ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişiler, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir.



KARAR OYBİRLİĞİYLE VERİLDİ



YSK, 3 Mart 2004 tarihinde verdiği kararın devamında "Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesinin mümkün olmadığına, Karar örneğinin, Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına karar verilmiştir" denilerek, oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

