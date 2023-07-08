Kocası tarafından 10 el ateş edilen kadın kurtarılamadı

Batman'da evlerinde tartıştığı kocası Murat E. (42) tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek vurulan Aysel Ekici (37), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Saldırgan koca, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kocası tarafından 10 el ateş edilen kadın kurtarılamadı

Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki dairelerinde Murat E. ile eşi Aysel Ekici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat E., eşi Aysel Ekici’ye tabancayla 10 el ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Ekici, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocası tarafından 10 el ateş edilen kadın kurtarılamadı - 1

Ekici'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Murat E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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