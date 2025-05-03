Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Özkan hayatını kaybetti

Kayseri'de Kocasinan Belediye Meclis üyesi Ahmet Turan Özkan hayatını kaybetti.

Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Özkan hayatını kaybetti

Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın cenazesi Pazar günü öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nden kaldırılacak.

Kocasinan Belediyesi yayımladığı taziye mesajında; "Belediye Meclis Üyemiz Ahmet Turan Özkan etmiştir. Cenazesi, yarın (4 Mayıs Pazar) öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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