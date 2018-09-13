Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kadını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, daha sonra aynı silahla intihar etti.



İddiaya göre, kısa süre önce vatani görevini tamamlayan Burak Yorulmaz (21), alışveriş yapıp evine giderken yolda gördüğü, akrabası da olan Pınar Şahan'ı (30) bir süre takip etti.



Yorulmaz, Cumhuriyet Mahallesi Ulubat Sokak'ta, eşinden ayrı yaşayan Şahan'a tüfekle ateş etti. Yorulmaz, daha sonra aynı silahla intihar etti.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yorulmaz ve Şahan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Burak Yorulmaz'ın askerden yeni geldiği, bir çocuk annesi Pınar Şahan'ın ise kocasından bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla alakalı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

