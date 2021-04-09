Kocasından kıskandığı kadını öldürüp su kuyusuna atmış

Mersin'de su kuyusunda elleri bağlı, üzerine taş atılmış olarak bulunan 56 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde 2 Nisan tarihinden bu yana kayıp olan Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

HTS kayıtlarında, Keskin'e ait cep telefonu sinyalinin 30 Mart tarihinde Kırobası Mahallesi'nde alındığının tespit edilmesi üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen arama-tarama çalışmaları sonucu Keskin'in cansız bedeni, dün aynı bölgede yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulundu.



İP DETAYI CİNAYETİ ELE VERDİ



Olayın aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, öldürülen kadının en son görüştüğü kişiler tespit edilerek evlerinde arama yapıldı. Aramada, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren aynı ipin parçası A.İ. adlı şahsın evinin ön tarafında bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.İ. ile birlikte eşi E.İ.'nin ifadesine başvurdu.

KOCASINDAN KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

E.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Berrin Dalyanoğlu Keskin'i kocasından kıskandığı için kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayın şüphelisi olarak E.İ., kocası A.İ. ve olaya karıştığı belirlenen komşuları A.E. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EŞİNİ UÇURUMUN KIYISINA BÖYLE GÖTÜRDÜ (SİGORTA İÇİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI)