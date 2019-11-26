Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükrüpaşa Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu K.D. ( 27), iddiaya göre eşi E.D. (36) ile tartışmaya başladı. Kocası tarafından darbedilen K.D., eşini mutfakta aldığı bıçakla yaraladı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



K.D. polis tarafından gözaltına alındı.

