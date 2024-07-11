Kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli’de aile içinde çıkan tartışmayı ayırmak isteyen evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı. Bunu gören anne, öfkeye kapılarak demir sopayla kocasının başına vurdu. Olayda baba hayatını kaybederken, anne ise gözaltına alındı.

Kocasını demir sopayla öldürdü

’nin Güney ilçesinde 2’si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

DEMİR SOPAYLA KOCASININ BAŞINA VURDU

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu.

Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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