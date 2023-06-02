Kocasını öldürüp dere yatağına attı: Beni akşamdan sabaha dövüyordu

CİNAYETİ AYRINTILARIYLA ANLATTI

Keşif sırasında mahkeme heyetine eşinden gördüğü şiddeti anlatan Mürüvet Özalp, "Akşam eve geldiğimizde kavga etmeye başladık ve beni saatlerce darbetti. Akşam saat 20.00’den sabah saat 04.00’e kadar beni darbetti. Beni öldüreceğini söyleyip hem beni hem ailemi tehdit etti. Çekyatın altındaki silahı alıp, beni öldüreceğini düşünerek sobanın yanındaki odunla kafasına vurdum. Yerde hareketsiz yatıyordu. Sabah evden çıkartıp plastik çadıra sarıp el arabasına koyarak dere kenarına kadar götürdüm. Sonrasında ise cesedini dereye attım. Cesedi metrelerce uzaktaki dere yatağına taşırken kimseden de yardım almadım" dedi.



Mürüvet Özalp’in akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Özalp, 14 Eylül’de Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkacak.