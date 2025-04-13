Kocasını öldürüp taksi çağırdı: Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI



Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçmaya çalışırken yakalanan S.T. gözaltına alındı. Şüpheli S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AİLELER YOK OLUYOR"



Mahalle sakini Zöhre Paydaş, "Tüylerim diken diken oldu. Öfkelendin mi? Çık dışarı. Öfken dinince eve geri gelirsin. Çok kötü bir durum, insan haberlerde dinliyor. Aileler yok oluyor. Veren canı Allah alsın. Çok etkilendim, ağladım. Bakar mısınız? Kapıları açık, camları açık, çamaşırları kaç gündür dışarıda. Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.



"GAYET MUTLU GÖRÜNÜYORLARDI"



Mahallede süt satışı yapan ve çiftin müşterileri olduğunu ifade eden Gürsel Altuntaş, "İyi birisi olarak biliyordum. Ara sıra süt alıyorlardı. Gayet mutlu görünüyorlardı. Müşterimdi ve iyilerdi ama üzüldüm. İkisinden de böyle bir şey beklemiyordum, üzüldük" dedi.