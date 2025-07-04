Kocasını önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hanım Z. (37), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.’yi parkta tartışma sırasında bıçakla bacağından ve karnından yaraladı.

Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanaması devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Şafak Z.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eşiyle birlikte hastaneye gelen Hanım Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"NEDEN SENİ SEVİYORUM" TEPKİSİ



Hanım Z.’nin, eşine, “İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g... kalktı. Lanet olsun neden seviyorum ben seni?” diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Hanım Z., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.