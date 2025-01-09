Oğlunu göstermeyen eşine saldırdı! Biber gazı sıktı, kolunu ısırıp, boynundan bıçakladı

Olay, 7 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Mehmet A. ile eşi Sabriye A., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmaya karar verip, ayrı yaşamaya başladı.



Hafta sonu 2,5 yaşındaki oğlunu yanına alan Mehmet A., iddiaya göre, kardeşinin evine bıraktı. Oğlunun yerini öğrenemeyen Sabriye A. ise kent merkezindeki durakta eşinin bulunduğu hattaki otobüsleri tek tek kontrol etti. Eşinin direksiyonda olduğunu gören Sabriye A., arka kapıdan otobüse binip, sürücü bölümüne yöneldi.

Eşine biber gazı sıkıp, saçını çeken Sabriye A., daha sonra da kolunu ısırdı. Müdahale etmek isteyen yolculara da biber gazı sıkan Sabriye A., eşini boynundan bıçakladı. O anlar araçtaki kameraya yansıdı.

