Kocasını silahla öldürdü

İzmir'in Konak F.K. ile eşi Ömer K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. eşi Ömer K'ye tabancayla ateş etti.



Tabanca seslerini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Daireye gelen sağlık ve polis ekipleri, Ömer K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Ömer K'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.