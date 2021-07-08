Kocasının kurşun yağmuruna tuttuğu kadın duruşmaya sedyeyle geldi

İstanbul'un Şişli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla 5 yerinden vuran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle geldi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Samet Mutlu, corona virüs olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine verdi. Mahkeme çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı.

23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti.

Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



"AYAKLARIMI İSTİYORUM"



Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Sabiha Mutlu, "Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor" dedi.



"KOMŞULAR DURDURMAK İÇİN SAKSI FIRLATMIŞ"



Anne Sevgi Bircan ise olay gününü "Kızım çocuğunu almaya gittiğinde silahını hazırlayıp kızımı beklemiş. Torunum Azra' ya, 'Annene kurşun sıkacağım' demiş. Torunumu kızıma vermemiş. Sonra kızıma vurmuş ve arka arkaya ateş etmeye başlamış. Kızım eliyle kafasını korumuş yoksa eli yerine beyninden vurulacaktı. Komşular çevreden saksı fırlatmış onun üstüne durdurmak için. Doktor ağrıları geçmez kolay kolay diyor. Sabahlara kadar ölüyorum anne diye ağlıyor" diyerek anlattı.

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KAVGA ETTİĞİ İŞ YERİ SAHİBİNİ VURDU